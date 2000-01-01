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Глава минюста не намерен менять и.о. госпрокурора | Фото:19.05 19:53   MIGnews.com

Глава минюста не намерен менять и.о. госпрокурора

Министр юстиции Ави Нисанкорен пока не намерен назначать нового исполняющего обязанности государственного прокурора.

Об этом 19 мая он уведомил главу Управления государственной службы Даниэля Гершковича.

Таким образом, обязанности государственного прокурора продолжит исполнять юридический советник правительства Авихай Мандельблитт.

Отметим, что предшественник Нисанкорена Амир Охана утверждал, что Мандельблитт не имеет права выполнять обязанности госпрокурора. Он говорил, что концентрация власти в руках одного человека противоречит принципам работы минюста.


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