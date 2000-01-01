19.05 15:31 MIGnews.com

Нетаниягу не хочет идти в суд: Мандельблитт – против

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Во вторник, 19 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил о предоставлении ему права не присутствовать на первом заседании суда над ним, которое состоится 24 мая.Он подал просьбу в прокуратуру через адвоката Амита Хадада, чтобы выяснить, можно ли так поступить.Нетаниягу объяснил свое нежелание тем, что речь идет о заседании, на котором будет зачитано обвинительное заключение, но стороны не должны будут давать ответы на него. Более того, он хочет сократить расходы, с которыми связано обеспечение охраны, а также выполнить распоряжение минздрава о соблюдении "социальной дистанции".Прокуратура ответила на эту просьбу. Ведомство выступило против желания Нетаниягу."Государство не видит возможности изменить решения суда относительно присутствия обвиняемых на слушаниях", – сказано в ответе.В свою очередь, юридический советник правительства Авихай Мандельблитт ответил, что будет против любой попытки Нетаниягу избежать участия на первом заседании. Согласно закону, обвиняемый обязан присутствовать на слушании и лично объявить себя невиновным.