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Нетаниягу не хочет присутствовать в суде: ответ прокуратуры | Фото:19.05 15:31   MIGnews.com

Нетаниягу не хочет идти в суд: Мандельблитт – против

Во вторник, 19 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил о предоставлении ему права не присутствовать на первом заседании суда над ним, которое состоится 24 мая.

Он подал просьбу в прокуратуру через адвоката Амита Хадада, чтобы выяснить, можно ли так поступить.

Нетаниягу объяснил свое нежелание тем, что речь идет о заседании, на котором будет зачитано обвинительное заключение, но стороны не должны будут давать ответы на него. Более того, он хочет сократить расходы, с которыми связано обеспечение охраны, а также выполнить распоряжение минздрава о соблюдении "социальной дистанции".

Прокуратура ответила на эту просьбу. Ведомство выступило против желания Нетаниягу.

"Государство не видит возможности изменить решения суда относительно присутствия обвиняемых на слушаниях", – сказано в ответе.

В свою очередь, юридический советник правительства Авихай Мандельблитт ответил, что будет против любой попытки Нетаниягу избежать участия на первом заседании. Согласно закону, обвиняемый обязан присутствовать на слушании и лично объявить себя невиновным.


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