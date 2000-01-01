19.05 11:31 MIGnews.com

В России требуют снизить пенсионный возраст

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Депутаты Законодательного собрания предлагают властям вернуть прежний пенсионный возраст для пожилых россиян.С инициативой вернуть прежний пенсионный возраст выступили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко.По мнению парламентариев, прежний возраст выхода на пенсию следует вернуть из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.В 2018 году в России было принято решение о поэтапном увеличении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Уже в 2019 году пенсионный возраст был изменен.