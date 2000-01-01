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В России требуют снизить пенсионный возраст 19.05 11:31   MIGnews.com

В России требуют снизить пенсионный возраст

Депутаты Законодательного собрания предлагают властям вернуть прежний пенсионный возраст для пожилых россиян.

С инициативой вернуть прежний пенсионный возраст выступили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко.

По мнению парламентариев, прежний возраст выхода на пенсию следует вернуть из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

В 2018 году в России было принято решение о поэтапном увеличении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Уже в 2019 году пенсионный возраст был изменен.


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