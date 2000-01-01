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Лицман: не надо было закрывать синагоги 19.05 11:16   MIGnews.com

Лицман: не надо было закрывать синагоги

Уходящий министр здравоохранения продолжает критиковать деятельность ведомства, которое возглавлял в критические дни пика кризиса коронавируса.

Лицман дал интервью радио Бен КАН.

По версии Лицмана, люди министерства здравоохранения сами формулировали политику ограничений, выходили с рекомендациями прямо на Нетаниягу, получали его одобрение и после этого проводили соответствующие директивы через Совет Национальной Безопасности. Лицман добавил: “Здесь и там меня также информировали о предпринимаемых мерах”.

Лицман атаковал решение о закрытии синагог: “Я говорю - глава правительства спас государство. однозначно да, и я благодарен ему за это. Но я говорю, что были и вещи, с которыми я не согласен. Я сказал, что нужно было блокировать города - и я сожалею об этом. Надо было блокировать не все, но только части некоторых городов”.

Лицман продолжил: “Реальность на моей стороне.  Мы очень далеки от десятков тысяч умерших". Лицман настаивает на том, что ему принадлежит решающая роль в победе над коронавирусом. По его словам, только он настаивал на том, чтобы остановить воздушное сообщение с внешним миром - при том что этому всячески сопротивлялись сановники МИДа.

Относительно скандала с открытием магазинов IKEA и возможной связи с тем, что сеть жертвовала секте, к которой принадлежит Лицман, министр сообщил следующее: “Я не был знаком с владельцем IKEA Фишером до публикаций в прессе. Министерство здравоохранения вообще непричастно к открытию IKEA. Это - антисемитская публикация и я требую. чтобы репортер это исправил”.


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