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Амир Перец: адепты свинского капитализма остались за бортом 19.05 10:45   MIGnews.com

Амир Перец: адепты свинского капитализма остались за бортом

Лидер партии Авода и министр экономики Амир Перец на церемонии вступления в должность новых министров выразил свои социально-экономические взгляды.

Господин Перец сообщил: “Влияние партий, придерживающихся экстремистских экономических позиций, что привело к развитию свинского капитализма при прежних правительствах в нынешней коалиции значительно ограничено. Это дает нам больший шанс продвигать видение экономики с человеческим лицом”.

Высказывания Переца не понравились ни прежним, ни нынешним членам коалиции.

Депутат от партии Ликуд Шломо Кари прокомментировал: “Человеческая экономика” в которую верит и которую продвигает новый министр экономики - это больше регуляции, больше удушения, больше ограничений. Это - провальная экономика под прикрытием “человеческой экономики”. Волк в овечьей шкуре”.

Депутат Ликуда Шаран Хескел также атаковала Переца: “Амир Перец пытается вернуть дни Мапай.  Коалиция или нет - я буду воевать против этого всеми своими силами”.

Депутат от НДИ и глава финансового комитета Кнессета Одед Форер заявил: “Этими заявлениями представлена вся нагота нынешнего правительства. В момент, когда государство переживает величайший экономический кризис в истории, вместо того, чтобы поощрять предпринимательскую инициативу нам навязывают экономику Гистадрута. Она станет последним гвоздем. забитым в гроб израильской экономики.  Я требую, чтобы премьер-министр немедленно заявил, что не позволит министру экономики претворить в жизнь это видение экономики государства Гистадрута”.


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