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Петербуржцев начнут хоронить в закрытых гробах 19.05 12:56   MIGnews.com

Петербуржцев будут хоронить в закрытых гробах

В Петербурге принято решение исключить осуществление ритуальных церемоний со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза. Такая мера принята в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Похоронные правила для петербуржцев ужесточены решением Роспотребнадзора.

Из предписания главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой в адрес вице-губернатора города Евгения Елина следует, что закрытый гроб обязателен для всех умерших петербуржцев.

Даже если человек погиб не в результате заражения COVID-19, то он будет похоронен в закрытом гробу.


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