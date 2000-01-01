19.05 12:56 MIGnews.com

Петербуржцев будут хоронить в закрытых гробах

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В Петербурге принято решение исключить осуществление ритуальных церемоний со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза. Такая мера принята в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.Похоронные правила для петербуржцев ужесточены решением Роспотребнадзора.Из предписания главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой в адрес вице-губернатора города Евгения Елина следует, что закрытый гроб обязателен для всех умерших петербуржцев.Даже если человек погиб не в результате заражения COVID-19, то он будет похоронен в закрытом гробу.