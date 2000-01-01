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Кахоль Лаван: выступаем за аннексию, но при одном условии | Фото:19.05 11:52   MIGnews.com

Кахоль Лаван: выступаем за аннексию, но при одном условии

"Кахоль Лаван" выступает за распространение израильского суверенитета над долиной реки Иордан и поселениями в Иудее и Самарии, но при условии координации с Иорданией и палестинцами.

Такое заявление в эфире Радио 103 FM сделал депутат от партии Эйтан Гинзбург.

Он не объяснил, каким образом "Кахоль Лаван" планирует координировать этот шаг с Иорданией и палестинцами, которые яростно выступают против этого.

"Это должно быть согласовано. Вот почему Бенни Ганц – министр обороны, а Габи Ашкенази – министр иностранных дел. Карты с указанием параметров аннексии будут составлены в Министерстве обороны", – констатировал Гинзбург.


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