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Онищенко: ограничения не снимут, COVID-19 проверяет людей 19.05 10:20   MIGnews.com

Онищенко: ограничения не снимут, COVID-19 проверяет людей

К началу июня не удастся отменить все ограничения, а где-то меры и вовсе будут усилены, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Выводить из карантина будут с учетом конкретной ситуации в конкретном регионе: локально ограничения будут ослаблены или отменены, но в некоторых местах возможно и усиление.

По его мнению, коронавирус проверяет людей на зрелость, взвешенность и адекватность принимаемых мер.


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