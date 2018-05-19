Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Парламентские выборы в Ираке выиграл шиитский блок | Фото:19.05 09:38   MIGnews.com

Парламентские выборы в Ираке выиграл шиитский блок

Оппозиционный блок "Ас-Сайрун", возглавляемый радикальным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром, одержал победу на парламентских выборах в Ираке.

Об этом в субботу, 19 мая сообщает курдский телеканал Rudaw со ссылкой на окончательные результаты выборов, транслировавшиеся в прямом эфире, передает РИА Новости.

Согласно окончательным результатам выборов, блок ас-Садра получил 54 места в парламенте. За ними следуют проиранский альянс "Фатх" (47 мест) и сторонники премьер-министра Хейдара аль-Абади (42 места).

Однако пока неясно, кто будет формировать коалицию.

Отметим, что 44-летний ас-Садр в любом случае не сможет занять пост премьер-министра, так как он официально не участвовал в выборах.

Успех Муктады ас-Садра, объединившего религиозные и светские партии в новую политическую силу, объясняется растущим в иракском обществе запросом на национальное примирение.

Напомним, в прошлом военное ополчение Муктады ас-Садра участвовало в вооруженном конфликте с силами коалиции, которые свергли Саддама Хусейна.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:44
ЕС может блокировать санкции США против Ирана
11:13
США представят свой "ближневосточный план" после Рамадана
10:44
В Афганистане 8 человек погибли в результате трех взрывов
10:07
Рухани призвал мусульман оборвать все связи с США и Израилем
09:08
Эрдоган сравнил Израиль с нацистской Германией
08:37
В школе в Джорджии произошла стрельба, погибла женщина
08:11
Нетаниягу разочарован, но не удивлен решением СПЧ ООН
07:44
Авиакатастрофа на Кубе: более 100 человек погибли
07:08
В Израиле соорудили уникальную защиту от ракет и террористов
06:39
На Кубе разбился пассажирский самолет - есть жертвы
05:28
Легендарный австралийский донор сдал кровь в последний раз
04:26
В США вертолет сбросил боеприпасы на школу
03:33
Мексиканец дожил до 121 года
02:18
Меган Маркл к алтарю поведет свекр
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus