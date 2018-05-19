19.05 09:38 MIGnews.com
Парламентские выборы в Ираке выиграл шиитский блок
Оппозиционный блок "Ас-Сайрун", возглавляемый радикальным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром, одержал победу на парламентских выборах в Ираке.
Об этом в субботу, 19 мая сообщает курдский телеканал Rudaw
со ссылкой на окончательные результаты выборов, транслировавшиеся в прямом эфире, передает РИА Новости
.
Согласно окончательным результатам выборов, блок ас-Садра получил 54 места в парламенте. За ними следуют проиранский альянс "Фатх" (47 мест) и сторонники премьер-министра Хейдара аль-Абади (42 места).
Однако пока неясно, кто будет формировать коалицию.
Отметим, что 44-летний ас-Садр в любом случае не сможет занять пост премьер-министра, так как он официально не участвовал в выборах.
Успех Муктады ас-Садра, объединившего религиозные и светские партии в новую политическую силу, объясняется растущим в иракском обществе запросом на национальное примирение.
Напомним, в прошлом военное ополчение Муктады ас-Садра участвовало в вооруженном конфликте с силами коалиции, которые свергли Саддама Хусейна.
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