19.05 18:43 MIGnews.com

Либерман обвинил Совет ООН в поддержке террора

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал решение Совета ООН по правам создать следственную комиссию по расследованию действий ЦАХАЛа на границе с Газой.На своей странице в Twitter глава оборонного ведомства написал:"Единственное расследование, которое следует провести, это каким образом Совет по правам человека превратился в хор сторонников террора".Напомним, в пятницу, 18 мая, Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию, согласно которой специальная комиссия откроет расследование событий в Секторе Газа и "предоставит рекомендации по защите гражданских от дальнейшего нападения".По данным издания, резолюцию поддержали 29 стран, включая Китай, Кубу, Саудовскую Аравию, Венесуэлу. 14 стран воздержались, среди них Германия, Япония, Венгрия, Швейцария.Австралия и США были двумя странами, которые выступали против данного решения.