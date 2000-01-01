Либерман обвинил Совет ООН в поддержке террора

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал решение Совета ООН по правам создать следственную комиссию по расследованию действий ЦАХАЛа на границе с Газой.
На своей странице в Twitter глава оборонного ведомства написал:
"Единственное расследование, которое следует провести, это каким образом Совет по правам человека превратился в хор сторонников террора".
Напомним, в пятницу, 18 мая, Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию, согласно которой специальная комиссия откроет расследование событий в Секторе Газа и "предоставит рекомендации по защите гражданских от дальнейшего нападения".
По данным издания, резолюцию поддержали 29 стран, включая Китай, Кубу, Саудовскую Аравию, Венесуэлу. 14 стран воздержались, среди них Германия, Япония, Венгрия, Швейцария.
Австралия и США были двумя странами, которые выступали против данного решения.