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CША прекращают программы помощи на северо-западе Сирии | Фото:19.05 15:11   MIGnews.com

CША прекращают программы помощи на северо-западе Сирии

CША прекратили действие программ помощи в северо-западной части Сирии, в которой действуют турецкие и антиправительственные силы.

Об этом в субботу. 19 мая сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным телеканала, решение принято с целью продемонстрировать намерение США быстро покинуть Сирию после победы над террористической группировкой "Исламское государство".

Отметим, что помощь США на северо-западе Сирии была признана не имеющей большого влияния на развитие страны в долгосрочной перспективе.

Согласно информации Deutsche Welle, это было межведомственное решение, принятое на основе анализа ситуации на северо-западе страны, проведенного за последние несколько недель по поручению президента США Дональда Трампа.

В регион входит провинция Идлиб, в которой проживают около 3 миллионов внутренних беженцев и которая является крупнейшим контролируемым повстанцами районом Сирии.

Также помощь не будет оказываться в провинции Африн, в которой Турция проводит военную операцию против курдских формирований.
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