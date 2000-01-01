CША прекращают программы помощи на северо-западе Сирии
CША прекратили действие программ помощи в северо-западной части Сирии, в которой действуют турецкие и антиправительственные силы.
Об этом в субботу. 19 мая сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным телеканала, решение принято с целью продемонстрировать намерение США быстро покинуть Сирию после победы над террористической группировкой "Исламское государство".
Отметим, что помощь США на северо-западе Сирии была признана не имеющей большого влияния на развитие страны в долгосрочной перспективе.
Согласно информации Deutsche Welle, это было межведомственное решение, принятое на основе анализа ситуации на северо-западе страны, проведенного за последние несколько недель по поручению президента США Дональда Трампа.
В регион входит провинция Идлиб, в которой проживают около 3 миллионов внутренних беженцев и которая является крупнейшим контролируемым повстанцами районом Сирии.
Также помощь не будет оказываться в провинции Африн, в которой Турция проводит военную операцию против курдских формирований.