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ЕС и Иран проведут семинар по ядерному сотрудничеству | Фото:19.05 14:11   MIGnews.com

ЕС и Иран проведут семинар по ядерному сотрудничеству

Евросоюз и Иран договорились о проведении в Брюсселе семинара на высоком уровне по вопросам ядерного сотрудничества.

Об этом в субботу, 19 мая сообщает РИА Новости.

По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Мигель Ариас Каньете, мероприятие запланировано на конец ноября 2018 года.

Представители ЕС и Ирана также подтвердили приверженность сторон действующей ядерной сделке.

"Мы собрались сегодня для того, чтобы подтвердить неизменную приверженность Еврокомиссии и Организации по атомной энергии Ирана осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и в частности третьего приложения, касающегося гражданского ядерного сотрудничества", — говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии по итогам встречи.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп выполнил свое предвыборное обещание – заявил о выходе из ядерной сделки с Ираном.

Лидеры других стран-участниц сделки Великобритании, Германии и Франции призвали все стороны продолжить выполнять условия соглашения.

Президент Ирана Хасан Роухани со своей стороны заявил, что республика не откажется от договора и продолжит выполнять свои обязательства.
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