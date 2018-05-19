ЕС и Иран проведут семинар по ядерному сотрудничеству

По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Мигель Ариас Каньете, мероприятие запланировано на конец ноября 2018 года.
Представители ЕС и Ирана также подтвердили приверженность сторон действующей ядерной сделке.
"Мы собрались сегодня для того, чтобы подтвердить неизменную приверженность Еврокомиссии и Организации по атомной энергии Ирана осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и в частности третьего приложения, касающегося гражданского ядерного сотрудничества", — говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии по итогам встречи.
Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп выполнил свое предвыборное обещание – заявил о выходе из ядерной сделки с Ираном.
Лидеры других стран-участниц сделки Великобритании, Германии и Франции призвали все стороны продолжить выполнять условия соглашения.
Президент Ирана Хасан Роухани со своей стороны заявил, что республика не откажется от договора и продолжит выполнять свои обязательства.