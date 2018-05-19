Немецкие депутаты подали в суд на Меркель

Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" подала в Конституционный суд жалобу на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, пишет в субботу, 19 мая газета Zeit со ссылкой на юриста партии Штефана Бранднера, передает РИА Новости.
По словам юриста, жалоба подана еще 14 апреля в КС города Карлсруэ в связи с миграционной политикой правительства.
В жалобе сказано, что при разработке миграционной политики кабинет Меркель нарушил право бундестага участвовать в решении данного вопроса. В связи с этим АдГ требует, чтобы суд проверил решение Меркель об открытии для беженцев границы с Австрией, которое она приняла в сентябре 2015 года.
"Эта жалоба может изменить мир. И она изменит мир, если приведет к желаемому результату", — уверен Бранднер.
Он подчеркнул, что Меркель в кратчайшие сроки должна будет покинуть свой пост.
Напомним, в 2015 году в Германию, только по оценкам МВД страны, въехали около 900 тысяч беженцев и мигрантов, что спровоцировало рост правых настроений в стране.