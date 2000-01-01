Лапид обвинил Нетаниягу в "дружбе" с республиканцами
Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что он согласовал свое правительство с консервативными, евангельскими фракциями Республиканской партии и разорвал отношения с демократами в связи с инаугурацией посольства США в Иерусалиме, сообщает в субботу, 19 мая The Times of Israel.
"Тот факт, что правительство полностью отождествляет себя с консервативной, евангельской фракцией Республиканской партии, опасен", - заявил депутат Кнессета в интервью Walla в четверг.
По словам политика, если в 2020 году президентом США будет демократ, и если Нетаниягу останется у власти, это создаст "серьезные проблемы" для Израиля.
Лапид также предупредил, что согласование Нетаниягу с консервативными республиканцами еще больше усилило отношения Израиля с американскими евреями: "80 процентов из них – демократы", - сказал он.