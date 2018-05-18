США изменили маршруты B-52 после угроз КНДР

Вашингтон, Сеул и Токио договорились изменить маршрут двух стратегических бомбардировщиков B-52 США рядом с Корейским полуостровом из-за заявлений со стороны Пхеньяна.
Об этом в субботу, 19 мая сообщает телеканал CNN, передает РИА Новости.
По данным издания, боевые самолеты вылетели с аэродрома на американском острове Гуам и приземлились на него же. Они проследовали к юго-востоку от Корейского полуострова, однако, несмотря на первоначальный план, не вошли в воздушное пространство Южной Кореи.
Причиной такого решения Вашингтона, Сеула и Токио могли стать заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына, который угрожал отменить встречу с президентом США Дональдом Трампом и отказался проводить переговоры с Южной Кореей на министерском уровне из-за совместных учений Вашингтона и Сеула.
Отметим, что Пхеньян раздражен совместными американо-южнокорейскими военными учениями, которые начались 23 апреля.
Напомним, ранее американский лидер заявил, что его встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном запланирована на 12 июня и пройдет в Сингапуре.