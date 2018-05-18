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США изменили маршруты B-52 после угроз КНДР | Фото:19.05 12:18   MIGnews.com

США изменили маршруты B-52 после угроз КНДР

Вашингтон, Сеул и Токио договорились изменить маршрут двух стратегических бомбардировщиков B-52 США рядом с Корейским полуостровом из-за заявлений со стороны Пхеньяна.

Об этом в субботу, 19 мая сообщает телеканал CNN, передает РИА Новости.

По данным издания, боевые самолеты вылетели с аэродрома на американском острове Гуам и приземлились на него же. Они проследовали к юго-востоку от Корейского полуострова, однако, несмотря на первоначальный план, не вошли в воздушное пространство Южной Кореи.

Причиной такого решения Вашингтона, Сеула и Токио могли стать заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына, который угрожал отменить встречу с президентом США Дональдом Трампом и отказался проводить переговоры с Южной Кореей на министерском уровне из-за совместных учений Вашингтона и Сеула.

Отметим, что Пхеньян раздражен совместными американо-южнокорейскими военными учениями, которые начались 23 апреля.

Напомним, ранее американский лидер заявил, что его встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном запланирована на 12 июня и пройдет в Сингапуре.
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