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Власти Греции одобрили новые меры жесткой экономии | Фото: Thinkstock19.05 09:54   MIGnews.com

Власти Греции одобрили новые меры жесткой экономии

Греческий парламент утвердил новые меры жесткой экономии, в частности, предусматривающие сокращение в течение трех последующих лет зарплат и пенсий, а также уменьшение социальных пособий и повышение налогов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Власти надеются, что введение новых экономических реформ продлит получение финансовой иностранной помощи.

По словам премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, теперь настал черед кредиторов выполнить свои общения.

"Мы заслуживаем и ожидаем от Еврогруппы такое решение, которое сможет облегчить наше долговое бремя и будет соответствовать ожиданиям народа Греции", - заявил глава правительства выступая перед журналистами.
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