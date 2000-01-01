19.05 09:54 MIGnews.com

Власти Греции одобрили новые меры жесткой экономии

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Греческий парламент утвердил новые меры жесткой экономии, в частности, предусматривающие сокращение в течение трех последующих лет зарплат и пенсий, а также уменьшение социальных пособий и повышение налогов.Об этом сообщает агентство Reuters.Власти надеются, что введение новых экономических реформ продлит получение финансовой иностранной помощи.По словам премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, теперь настал черед кредиторов выполнить свои общения."Мы заслуживаем и ожидаем от Еврогруппы такое решение, которое сможет облегчить наше долговое бремя и будет соответствовать ожиданиям народа Греции", - заявил глава правительства выступая перед журналистами.