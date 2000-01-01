Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Болгария. Замминистра ушел в отставку из-за `зиги` 20.05 07:16   MIGnews.com

Болгария. Замминистра ушел в отставку из-за "зиги"

Заместитель министра регионального развития Болгарии Павел Тенев подал в отставку из-за "нацистского" скандала – в соцсетях и местных СМИ появился его снимок, где он выбросил руку в нацистском приветствии в сторону восковой фигуры офицера в форме вермахта, что вызвало недовольство в болгарских политических кругах.

Фото было сделано девять лет назад в музее восковых фигур Гревена в Париже.

"Создавшееся напряжение оказывает негативное влияние на правительство, самым верным в этой ситуации было попросить об отставке", - прокомментировал это Тенев.

Он подчеркнул, что не разделяет философии фашизма, а фотографировался "ради шутки". Перед своим заявлением он провел разговор с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

С требованием отставки замминистра выступили представители Болгарской социалистической партии. В письме, адресованном премьер-министру, подчеркивается, что "человек, который цинично и нагло снимается с нацистским приветствием, не может работать в правительстве страны".

"Память жертв коричневой чумы не может быть объектом шуток", - категорично заявили социалисты.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:13
Пугачева удивила весенним образом на мюзикле
04:25
Ученые назвали города, которые первыми уйдут под воду
03:10
Итальянец отказался от суицида в обмен на чашку капучино
02:38
Тихий океан очистят по проекту 22-летнего голландца
00:17
Учительница церковной школы стала звездой порно
22:24
В Тель-Авиве открылся Международный фестиваль Гешер-2017
22:15
В Каннах освистали фильм "Окча" и компанию Netflix
21:53
Иванку Трамп обвинили в "фальшивом феминизме"
21:25
В камере Ольмерта нашли сверхсекретные документы
20:55
ХАМАС посадил в тюрьму салафитов ISIS за обстрелы Израиля
20:36
Палестинцы требуют у Трампа аэропорт и участок Мертвого моря
19:35
Владимир Гройсман предупредил Израиль не верить России
18:59
Правительство Японии позволило императору уйти на пенсию
17:57
Ассанж попросит убежища во Франции
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus