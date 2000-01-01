20.05 07:16 MIGnews.com

Болгария. Замминистра ушел в отставку из-за "зиги"

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Заместитель министра регионального развития Болгарии Павел Тенев подал в отставку из-за "нацистского" скандала – в соцсетях и местных СМИ появился его снимок, где он выбросил руку в нацистском приветствии в сторону восковой фигуры офицера в форме вермахта, что вызвало недовольство в болгарских политических кругах.Фото было сделано девять лет назад в музее восковых фигур Гревена в Париже."Создавшееся напряжение оказывает негативное влияние на правительство, самым верным в этой ситуации было попросить об отставке", - прокомментировал это Тенев.Он подчеркнул, что не разделяет философии фашизма, а фотографировался "ради шутки". Перед своим заявлением он провел разговор с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.С требованием отставки замминистра выступили представители Болгарской социалистической партии. В письме, адресованном премьер-министру, подчеркивается, что "человек, который цинично и нагло снимается с нацистским приветствием, не может работать в правительстве страны"."Память жертв коричневой чумы не может быть объектом шуток", - категорично заявили социалисты.