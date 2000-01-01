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kremlin.ru 20.05 15:23   MIGnews.com

Путин встретится с Дутерте 25 мая

Президенты России и Филиппин Владимир Путин и Родриго Дутерте проведут переговоры 25 мая. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Двадцать пятого мая состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Филиппин Родриго Дутерте, который будет находиться в России с официальным визитом… Планируется обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", — говорится в сообщении.

По итогам визита ожидается принятие совместного заявления, а также подписание ряда двусторонних документов.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу анонсировал визит Дутерте в Россию в мае.
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