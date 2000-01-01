19.05 19:35 MIGnews.com

Владимир Гройсман предупредил Израиль не верить России

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что Государство Израиль находится под постоянной угрозой, и в связи с этим призвал Еврейское государство проявлять бдительность и всегда быть начеку.В интервью 9-му каналу ИТВ, которое выйдет в эфир вечером в пятницу, он выразил уверенность, что Израиль может с легкостью понять ситуацию, в которой оказалась Украина, так как он сам многие годы страдает от войн и терактов."Израилю знакома ситуация, когда бомбят его территорию, когда есть пострадавшие, убитые и раненые люди. То же самое и у нас. Ответственность за это несет Москва. Я говорю только об ответственности российского режима, потому что это режим принимает решения о том, что будето сделано.Я убежден, что есть вещи, которые угрожают и Израилю. Вы можете не обращать на это внимания или можете обратить на это внимание в открытую. Я надеюсь, что вы следите за происходящим. Вы должны быть всегда настороже ", - добавил Гройсман.Премьер-министр Украины также обратился поднял тему сирийской гражданской войны, которая уже 6 лет идет в соседнем с Израилем государстве, и об участии в ней России."Вы всегда должны остерегаться любого, кто способен напасть. Мы видим, что сегодня творится в Сирии. Посмотрите, что случилось в Грузии в 2008 году, посмотрите, что случилось в Украине, что происходит в Молдове. К моему ужасу, сегодняшняя Россия агрессивная страна, а российские военные - разрушительная армия", - сказал Владимир Гройсман.