20.05 13:20 MIGnews.com

Выборы президента РФ могут назначить на 18 марта 2018 года

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Российские парламентарии во втором чтении одобрили проект внесения изменений в закон, благодаря чему голосование за государственного лидера смогут провести 18 марта следующего года.По федеральному законодательству, голосование за главу в РФ должно пройти во второе воскресенье того же месяца, что состоялись прошлые выборы российского лидера. То есть формально выборы нужно провести 11 марта.Однако в следующем году 11 марта выпадает на неделю, когда у россиян будут 4-дневные каникулы в связи с празднованием Международного женского дня. Поэтому сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков высказали инициативу внести изменения в закон, которые позволят перенести голосование на неделю вперед, пишет Интерфакс.Согласно опросам, на голосование в следующем году собираются идти порядка 70 процентов граждан страны.