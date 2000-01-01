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Официальный сайт МИД РФ 19.05 17:15   MIGnews.com

Лавров назвал противозаконным удар США по сирийским военным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал новый удар ВВС США по позициям правительственных войск в Сирии, о котором стало известно накануне.

Глава МИД РФ назвал его нелегитимным и незаконным актом, который грубо нарушает суверенитет республики. По словам Лаврова, ему ничего неизвестно о том, чтобы американцы заранее предупредили российских коллег о готовящейся атаке.

"Мне ничего неизвестно о том, чтобы такое предупреждение делалось", – приводит слова Лавров "Российская газета". Министр напомнил, что, по некоторым данным, которые необходимо проверить, в результате удара погибли десятки мирных граждан.

Лавров отметил, что США попытались оправдать свои действия тем, что правительственные войска угрожают сирийкой оппозиции, которая сотрудничает с американской коалицией в САР. "Что бы ни было поводом для удара, он был нелегитимным, противозаконным", – заявил Лавров.

В Москве признают, что вновь начинает размываться вроде бы появившееся понимание того, что борьба с терроризмом возможна только совместными и согласованными усилиями. По словам Сергея Лаврова, повторяются попытки развернуть сирийскую оппозицию и некоторые экстремистские и террористические группировки, в том числе запрещенную в РФ "Джебхат ан-Нусру", на борьбу с правительством Сирии. Министр напомнил, что ранее американские конгрессмены потребовали законодательно ввести санкции для всех, кто сотрудничает с официальным Дамаском. Подобные установки "уводят в сторону от урегулирования" и по сути "потакают террористам", заключил глава МИД.
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