19.05 16:29 MIGnews.com

Шакед напомнила Трампу о его обещании переместить посольство

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Министр юстиции Израиля Айелет Шакед ("Еврейский дом") раскритиковала Белый дом за карту Еврейского государства распространенную Белым домом в преддверии визита президента США Дональда Трампа. Карту без Иудеи, Самарии и Голанских высот."Я надеюсь, что это просто невежество, а не политическая позиция", - сказал Шакед на мероприятии в Рамат-Гане 19 мая.В свете этого она напомнила, что ее партия получила мандат на предотвращение создания Палестинского государства."Мы были избраны не для того, чтобы греть свои кресла, а чтобы проводить четкую политику гарантирования, что не будет создано ни одно палестинское государство, и обеспечения перемещение посольства.Если премьер-министр сказал, что он работал над переездом посольства, я, конечно, ему верю", - добавила она.Что же касается позиции Белого дома, министр обещала "выражать четкую позицию, когда это того потребует, а не держать рот на замке", но это эти позиции должны касаться идеологических вопросов.На счет перемещения американского посольства в Иерусалим, Айелет Шакед сказала: "Президент остается таковым до тех пор, пока он держит свои обещания, данные избирателям. Он пообещал отменить здравоохранительную и налоговую реформы Обамы, что он немедленно и сделал. Вопрос посольства – это обещание, которое он дал своему электорату, а не нам. Его избиратели его слушали, и мне хочется верить, что он выполнит данное им обещание".