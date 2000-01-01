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19.05 12:51   MIGnews.com

"Палестинский исламский джихад" угрожает Израилю

Террористическая группировка "Палестинский исламский джихад", базирующаяся в Газе угрожает Израилю разорвать соглашение о прекращении огня. На этой неделе военизированная организация опубликовала видео, в котором джихадисты угрожают Государству Израиль новой волной насилия.

Как сообщает новостной сайт walla, в середине минутного видео, показан снайпер, который держит на прицеле командующего Центрального военного округа, генерал-майора Ницана Алона на границе между Израилем и Газой.

"Если Израиль продолжит и дальше играть с жизнями палестинцев, то мы в свою очередь нарушим соглашение о прекращении огня с нашим врагом", - говорит в видеоролике лидер группировки Рамадан Салах.
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