Россия: американский удар по Сирии - совершенно неприемлим
Россия не навязывает сторонам на межсирийских переговорах свой проект конституции, он был предназначен в качестве предмета для размышления. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов, передает ТАСС.
"То, что мы представили, предназначалось в качестве предмета для размышления делегаций. - сказал он. - Мы не пытались навязывать это проект сторонам, потому что сами стороны должны договориться о принципах устройства Сирии".
Удар США по проправительственным войскам в Сирии совершенно неприемлем и нарушает суверенитет страны.
"Это совершенно неприемлемо и является нарушением суверенитета Сирии", - сказал он.
Гатилов также отметил, что раунд межсирийских переговоров в Женеве принес определенный результат, проявившийся в начале обсуждения конституционных вопросов.
"Нынешний раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН оказался небезрезультативным", - сказал он.