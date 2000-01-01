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Россия: американский удар по Сирии - совершенно неприемлим 19.05 12:35   MIGnews.com

Россия: американский удар по Сирии - совершенно неприемлим

Россия не навязывает сторонам на межсирийских переговорах свой проект конституции, он был предназначен в качестве предмета для размышления. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов, передает ТАСС.

"То, что мы представили, предназначалось в качестве предмета для размышления делегаций. - сказал он. - Мы не пытались навязывать это проект сторонам, потому что сами стороны должны договориться о принципах устройства Сирии".

Удар США по проправительственным войскам в Сирии совершенно неприемлем и нарушает суверенитет страны.

"Это совершенно неприемлемо и является нарушением суверенитета Сирии", - сказал он.

Гатилов также отметил, что раунд межсирийских переговоров в Женеве принес определенный результат, проявившийся в начале обсуждения конституционных вопросов.

"Нынешний раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН оказался небезрезультативным", - сказал он.
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