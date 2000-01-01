Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 19.05 10:57   MIGnews.com

В Иране проходят президентские выборы

В пятницу, 19 мая, в Иране проходят президентские выборы. В гонке за кресло главы государства также борется и действующий лидер ИРИ Хасан Рухани. Главным соперником 68-летнего священнослужителя является Эбрахим Раиси - консервативный священнослужитель.

Считается, что 56-летний кандидат пользуется поддержкой верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Если никто из кандидатов не получит больше 50% голосов, на следующей неделе пройдет второй тур.


Согласно заявлению министра внутренних дел, в стране открылись 63500 избирательных участков.

Участки закроются в 18 часов по местному времени, однако ранее на выборах голосование часто продлялось на несколько часов из-за высокой явки.

Предварительные результаты должны быть объявлены в воскресенье, 21 мая.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:59
Италия: марокканец напал на полицейских с ножом
11:43
Харедим и арабы составят большую часть населения Израиля
10:32
Видео: попытка линча в Хавара
09:54
Власти Греции одобрили новые меры жесткой экономии
09:28
Израиль: Продленки подешевеют, но только на год
09:27
Израильтянин умер во время занятий спортом
08:20
Арестован участник попытки линча в Хавара
07:55
Аббас намерен положить конец голодовке террористов
07:47
Россия пыталась отговорить Асада от продвижения к Танф
07:28
В Израиль возвращается дождь
07:27
Ультраортодоксы скупают квартиры
06:33
Пошлина на импорт снята: когда подешевеет обувь?
04:28
Смерть лидера Soundgarden расследуют как возможный суицид
03:26
Парень подал на девушку в суд после первого свидания
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus