19.05 10:57 MIGnews.com

В Иране проходят президентские выборы

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В пятницу, 19 мая, в Иране проходят президентские выборы. В гонке за кресло главы государства также борется и действующий лидер ИРИ Хасан Рухани. Главным соперником 68-летнего священнослужителя является Эбрахим Раиси - консервативный священнослужитель.Считается, что 56-летний кандидат пользуется поддержкой верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.Если никто из кандидатов не получит больше 50% голосов, на следующей неделе пройдет второй тур.Согласно заявлению министра внутренних дел, в стране открылись 63500 избирательных участков.Участки закроются в 18 часов по местному времени, однако ранее на выборах голосование часто продлялось на несколько часов из-за высокой явки.Предварительные результаты должны быть объявлены в воскресенье, 21 мая.