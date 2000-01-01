Иран грозит ответить в считанные дни, если США сорвут сделку

В честь "Национального ядерного дня", посвященный достижениям Ирана в области ядерных технологий, Рухани заявил, что это уже не первая подобная угроза, и пока что ни одна из них не была доведена до конца.
Обращаясь к администрации американского лидера, иранский президент подчеркнул, что, несмотря на множество попыток, США не смогли "уничтожить" соглашение между Ираном и мировыми силами.
По данным издания, президент Исламской республики также высмеял действия Соединенных Штатов, которые "тратят кучу денег и много говорят, и пишут так много твитов, надеясь, что это здание сотрясается от их сообщения".
В прямом эфире на государственном телевидении Рухани сказал, что Иран полностью придерживается ядерной сделки и не станет первым, кто ее нарушит, но пригрозил быстрым ответом, если Трамп все-таки отступится.
"Если они сорвут сделку, они увидят результат в течение недели или меньше недели", - добавил иранский лидер.