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Иран грозит ответить в считанные дни, если США сорвут сделку | Фото:19.04 08:59   MIGnews.com

Иран грозит ответить в считанные дни, если США сорвут сделку

Президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал намерения президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки 2015 года, пригрозив ответить "в считанные дни", если Вашингтон сорвет соглашение.

Об этом в четверг, 19 апреля сообщает The Times of Israel.

В честь "Национального ядерного дня", посвященный достижениям Ирана в области ядерных технологий, Рухани заявил, что это уже не первая подобная угроза, и пока что ни одна из них не была доведена до конца.

Обращаясь к администрации американского лидера, иранский президент подчеркнул, что, несмотря на множество попыток, США не смогли "уничтожить" соглашение между Ираном и мировыми силами.

По данным издания, президент Исламской республики также высмеял действия Соединенных Штатов, которые "тратят кучу денег и много говорят, и пишут так много твитов, надеясь, что это здание сотрясается от их сообщения".

В прямом эфире на государственном телевидении Рухани сказал, что Иран полностью придерживается ядерной сделки и не станет первым, кто ее нарушит, но пригрозил быстрым ответом, если Трамп все-таки отступится.

"Если они сорвут сделку, они увидят результат в течение недели или меньше недели", - добавил иранский лидер.
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