ФРГ не устраивают санкции США – страдают промышленники
Немецкие власти требуют, чтобы Белый дом освободил корпорации от соблюдения новых американских санкции против Российской Федерации.
В материале The WSJ со ссылкой на заявления высокопоставленных чиновников ФРГ говорится, что до конца этой недели состоится визит немецкого министра финансов Олафа Шольца в Вашингтон, где тот хочет лоббировать решение о спецподходе к компаниям Германии. Затем и сама немецкий канцлер Ангела Меркель в конце апреля проводить обсуждение этого вопроса на встрече с американским гарантом Дональдом Трампом.
Дело в том, что гиганты промышленности ФРГ, например, Siemens, Daimler и Volkswagen, поддерживают бизнес-отношения с юрлицами, которые имеют отношение к подсанкционным людям.
Руководство компаний заявляло, что новые штрафные меры, вероятно, будут стоить промышленности Германии сотни миллионов евро, более того, они поставят под угрозу совместные усилия, которые направлены на препятствование финучреждениям предоставлять финансирование новых проектов в Российской Федерации.