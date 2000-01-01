Европейский парламент впервые осудил ХАМАС

Европейский парламент впервые осудил террористическую группировку ХАМАС за ее действия и использование людей в качестве "живых щитов". Об этом сообщает Аруц Шева в четверг, 19 апреля.
Документ был принят 524 парламентариями, в то время как 30 проголосовали против резолюции, а 92 депутата решили воздержаться. В трехстраничном документе говорится, что ЕС признает ХАМАС террористической организацией, которая неоднократно призывает к уничтожению Израиля и продолжает обстреливать ракетами израильское государство из территории Газы.
В частности, в документе затронули вопрос насилия, которое было зафиксировано во время "Марша возвращения".
На удивление, в ЕС приняли к сведению утверждения израильской стороны о насильственных действиях со стороны террористов, которые участвовали в протестах под видом демонстрантов.
В Европарламенте признали тот факт, что демонстранты бросали в солдат ЦАХАЛа камни и коктейли "Молотова" и пытались прорваться через пограничный забор.
Однако парламентарии осудили Израиль за использование оружия в ответ на насильственные действия протестующих, отметив, что с тех пор, как начались беспорядки, от огнестрельных ранений погибли около 30 палестинцев.