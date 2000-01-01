Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









flickr/Arran Bee19.04 21:38   MIGnews.com

Европейский парламент впервые осудил ХАМАС

Европейский парламент впервые осудил террористическую группировку ХАМАС за ее действия и использование людей в качестве "живых щитов". Об этом сообщает Аруц Шева в четверг, 19 апреля.

Документ был принят 524 парламентариями, в то время как 30 проголосовали против резолюции, а 92 депутата решили воздержаться. В трехстраничном документе говорится, что ЕС признает ХАМАС террористической организацией, которая неоднократно призывает к уничтожению Израиля и продолжает обстреливать ракетами израильское государство из территории Газы.

В частности, в документе затронули вопрос насилия, которое было зафиксировано во время "Марша возвращения".

На удивление, в ЕС приняли к сведению утверждения израильской стороны о насильственных действиях со стороны террористов, которые участвовали в протестах под видом демонстрантов.

В Европарламенте признали тот факт, что демонстранты бросали в солдат ЦАХАЛа камни и коктейли "Молотова" и пытались прорваться через пограничный забор.

Однако парламентарии осудили Израиль за использование оружия в ответ на насильственные действия протестующих, отметив, что с тех пор, как начались беспорядки, от огнестрельных ранений погибли около 30 палестинцев.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:11
В Саудовской Аравии открыли первый за 40 лет кинотеатр
20:59
Еще шесть стран переместят свои посольства в Иерусалим?
20:29
Болгария поблагодарила Россию и выбрала ЕС
19:31
Ирак нанес удары по позициям ISIS в Сирии
18:41
Австрия будет отбирать у мигрантов телефоны и деньги
18:24
Израильтян побили на Шри-Ланке
17:59
Израильские ученые определили мясо, вредящее печени
17:41
В Иране арестовали чиновника за публичный танец
16:50
Мужчина утонул на пляже в Тель-Авиве
16:41
Европарламент вызвал Цукерберга по вопросу об утечке данных
16:35
МИД РФ: в Восточной Гуте обнаружено оружие из Европы
16:27
Автор "Гаарец" о зажжении факелов: слишком много кип
15:50
Израильтянин стал победителем олимпиады по ТАНАХу
15:10
Елизавета II тяжело переживет потерю любимой Уиллоу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus