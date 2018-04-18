Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото из Twitter: wess mitchell 20.04 09:10   MIGnews.com

Госдеп: российские наемники напали на базу США в Сирии

Помощник Государственного секретаря США Уэсс Митчелл на допросе перед комитетом палаты представителей по иностранным делам заявил о российских наемниках, которые пытались напасть на американскую военную базу в Сирии.

"Безрассудное вмешательство в Сирию и поддержка режима Асада повысили риск конфронтации с Западом. Недавняя неудачная атака на силы США российских наемников стала одним из отрезвляющих примеров такого поведения", - передали слова Митчелла на Lenta.ru.

В Госдуме заявление назвали клеветой: "это очередная дезинформация от наших западных коллег. С одной целью только — выставить в данном случае Россию в неприглядном свете", - заявил заместитель представителя комитета парламента по обороне и безопасности Андрей Красов.

Агентство разъясняет, что речь идет о совершенном сирийскими боевиками совместно с частью "ЧВК Вагнера" нападении на базу поддерживаемых США сирийских демократических сил, на базе которых в момент атаки находились американские военные. Сообщается, что целью нападавших наемников были нефтяные месторождения, находящиеся на территории курдов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:57
ЦАХАЛ призвал палестинцев не участвовать в беспорядках
09:25
Сирия: задержан немецкий джихадист причастный к атакам 9/11
08:46
Хазан призвал Нетаниягу уволить спикера Кнессета
08:17
Гринблатт назвал, против чего могут протестовать палестинцы
07:49
Болтон рассказал, как улучшить отношения США и РФ
07:11
"Исламский джихад" держит под прицелом генералов ЦАХАЛа
07:07
Румыния переведет посольство в Иерусалим
06:32
Перестрелка в Тель-Авиве, есть раненые
05:25
Тысячи израильтян посетили базы ЦАХАЛа в День независимости
04:22
В Мексике насильника бросили на съедение крокодилам
03:17
Поножовщина в Лоде, один серьезно раненый
01:27
SpaceX запустила в космос телескоп для поиска экзопланет
00:17
Итальянец получил наследство ₤3 млрд и расстроился
23:16
Rammstein порадует фанов якобы последним альбомом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus