Госдеп: российские наемники напали на базу США в Сирии
Помощник Государственного секретаря США Уэсс Митчелл на допросе перед комитетом палаты представителей по иностранным делам заявил о российских наемниках, которые пытались напасть на американскую военную базу в Сирии.
"Безрассудное вмешательство в Сирию и поддержка режима Асада повысили риск конфронтации с Западом. Недавняя неудачная атака на силы США российских наемников стала одним из отрезвляющих примеров такого поведения", - передали слова Митчелла на Lenta.ru.
В Госдуме заявление назвали клеветой: "это очередная дезинформация от наших западных коллег. С одной целью только — выставить в данном случае Россию в неприглядном свете", - заявил заместитель представителя комитета парламента по обороне и безопасности Андрей Красов.
Агентство разъясняет, что речь идет о совершенном сирийскими боевиками совместно с частью "ЧВК Вагнера" нападении на базу поддерживаемых США сирийских демократических сил, на базе которых в момент атаки находились американские военные. Сообщается, что целью нападавших наемников были нефтяные месторождения, находящиеся на территории курдов.