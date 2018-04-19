Болгария поблагодарила Россию и выбрала ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что, хоть Россия и поддерживала страну во время набегов Османской империи, внешнеполитический курс страны давно определен.
"Культурные и религиозные связи Болгарии с Россией важны. Мы не забыли, что тысячи русских погибли при освобождении Болгарии от Османской империи. Говорить за это спасибо — это нормально. Однако не может быть ни малейшего сомнения в том, что мы принадлежим ЕС и НАТО. Болгария доказала, что она — лояльный и дисциплинированный член этого союза. Нет необходимости делать выбор между Россией и Западом: Болгария — это ЕС, Болгария — это НАТО. История, культура, бизнес и традиции — это одно, но ориентация на Запад — это решение, которое мы чётко приняли как страна", - передали слова политика на RT.
Также премьер-министр рассказал о своем мнении касательно антироссийских санкций в связи с отравлением семьи Скрипалей. По словам Борисова, санкции должны быть ужесточаться только после получения неопровержимых доказательств вины России в инциденте. Подтверждая свои слова, политик напомнил о вторжении а Ирак, после которого Тони Блэр должен был извиниться.