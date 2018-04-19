Австрия будет отбирать у мигрантов телефоны и деньги
В Австрии 18 апреля ввели закон, согласно которому у беженцев, просящих убежища, будут конфисковать мобильные телефоны и требовать до 840 евро наличными.
Как сообщает Lenta.ru, в целях присечения злоупотребления мигрантами прав на убежище, власти Австрии вводят все больше законов, усложняющих въезд и проживание в страе мигрантов из арабских стран. Так, например, с октяюря 2017 года в стране действует закон, согласно которому на улице нельзя закрывать лицо.
Так, телефоны будут конфисковаться для проверки пути беженцев в страну. В случае, если проверка засечет, что, прежде, чем попасть в Австрию, мигранты были на территории других европейских стран, они будут депортированы обратно. Министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль заявил, что намерен качествено исполнять новые законы.
Также, согласно новому закону, на получение гражданства, резидент должен будет прожить в Австрии 10 лет, а не 6, как это было ранее.
По информации агентства, правозащитные организации выступают против новых правил въезда и проживания для мигрантов, так как проверка мобильных телефонов нарушает права беженцев на личную жизнь, а требование возмещения жилищного вопроса путем введения налога размером в 840 евро неправомерно, так как у мигрантов в большинстве случаев нет денег вообще.