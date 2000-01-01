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Фото из Facebook: Mark Zuckerberg 19.04 16:41   MIGnews.com

Европарламент вызвал Цукерберга по вопросу об утечке данных

Еврокомисар Вера Юрова заявила о приглашении основателя Facebook, Марка Цукерберга в Европарламент по вопросу утечки личных данных через социальную сеть. Дипломат сказала, что этот вопрос слишком важен и советовала Цукербургу принять приглашение.

Как сообщает DW, представители Facebook пока что не комментировали приглашение.

Европарламент уже приглашал Марка Цукерберга по делу о ситуации с утечкой персональных данных пользователей, однако основатель Facebook не принял приглашение.

Как сообщалось ранее, Марк Цукерберг два дня подряд, 10 и 11 апреля, давал показания касательно утечки данных пользователей через Facebook в Конгрессе США, суммарно почти 10 часов. Он ответил на вопросы 55 конгрессменов, у каждого из которых было по четыре минуты.
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