Европарламент вызвал Цукерберга по вопросу об утечке данных
Еврокомисар Вера Юрова заявила о приглашении основателя Facebook, Марка Цукерберга в Европарламент по вопросу утечки личных данных через социальную сеть. Дипломат сказала, что этот вопрос слишком важен и советовала Цукербургу принять приглашение.
Как сообщает DW, представители Facebook пока что не комментировали приглашение.
Европарламент уже приглашал Марка Цукерберга по делу о ситуации с утечкой персональных данных пользователей, однако основатель Facebook не принял приглашение.
Как сообщалось ранее, Марк Цукерберг два дня подряд, 10 и 11 апреля, давал показания касательно утечки данных пользователей через Facebook в Конгрессе США, суммарно почти 10 часов. Он ответил на вопросы 55 конгрессменов, у каждого из которых было по четыре минуты.