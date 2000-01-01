Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









youtube19.04 16:27   MIGnews.com

Автор "Гаарец" о зажжении факелов: слишком много кип

Журналист "Гаарец" Гидеон Леви резко раскритиковал церемонию зажжения факелов, которая состоялась на горе Герцля в среду, 18 апреля. В четверг утром, 19 апреля, вышла статья Леви, в которой он назвал мероприятие "захватывающей демонстрацией самоублажения".

"Церемония была захватывающей демонстрацией самоублажения, подобных которой мы еще не видели здесь: сомнительно, чтобы нечто подобное наблюдалось в других странах. Сочетание "Вирсавии" для нищих и Пхеньяна для богатых, немного советской РФ и маленького Лас-Вегаса, впечатляющий национализм на стероидах, долгое и бесконечное течение", - пишет журналист "Гаарец".

В своей статье Леви заявил, что правительство игнорирует "оккупацию" в Иудее и Самарии.

Кроме того, журналист написал, что на церемонии "было гораздо больше вязаных кип, чем обычно на рынке, как это принято в таких ситуациях: не было ни харедим, ни арабов, почти трети людей там не было – это не их праздник, за исключением немногих друзов для украшения".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:50
Мужчина утонул на пляже в Тель-Авиве
16:35
МИД РФ: в Восточной Гуте обнаружено западное массовое оружие
15:50
Израильтянин стал победителем олимпиады по ТАНАХу
15:10
Елизавета II тяжело переживет потерю любимой Уиллоу
14:44
ЕС ограничил перевод денег Палестинской автономии
14:27
Польша отмечает 75 лет со дня Восстания в Варшавском гетто
14:10
Мусевени хочет запретить оральный секс
13:58
Известный автор расхваливает израильскую экономику
13:11
В Израиле начался праздничный парад ВВС
12:57
Аббас поприветствовал террориста, отсидевшего за убийство
12:24
Израиль отмечает 70-летие парадами и массовыми гуляниями
12:11
Инфраструктура Индонезии пострадала от землетрясения
11:24
Сирия передала РФ 2 ракеты Tomahawk
11:09
Палестинский мэр работает в израильской компании
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus