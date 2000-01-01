19.04 16:27 MIGnews.com

Автор "Гаарец" о зажжении факелов: слишком много кип

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Журналист "Гаарец" Гидеон Леви резко раскритиковал церемонию зажжения факелов, которая состоялась на горе Герцля в среду, 18 апреля. В четверг утром, 19 апреля, вышла статья Леви, в которой он назвал мероприятие "захватывающей демонстрацией самоублажения"."Церемония была захватывающей демонстрацией самоублажения, подобных которой мы еще не видели здесь: сомнительно, чтобы нечто подобное наблюдалось в других странах. Сочетание "Вирсавии" для нищих и Пхеньяна для богатых, немного советской РФ и маленького Лас-Вегаса, впечатляющий национализм на стероидах, долгое и бесконечное течение", - пишет журналист "Гаарец".В своей статье Леви заявил, что правительство игнорирует "оккупацию" в Иудее и Самарии.Кроме того, журналист написал, что на церемонии "было гораздо больше вязаных кип, чем обычно на рынке, как это принято в таких ситуациях: не было ни харедим, ни арабов, почти трети людей там не было – это не их праздник, за исключением немногих друзов для украшения".