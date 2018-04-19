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Фото из архива 19.04 16:35   MIGnews.com

МИД РФ: в Восточной Гуте обнаружено оружие из Европы

Представитель Министерстра иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Восточной Гуте сирийскими военными были обнаружены дымовые шашки и контейнеры с хлором европейского производства.

"На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором — самым страшным видом химического оружия — из Германии, а также дымовые шашки производством города — внимание! — Солсбери", - передали слова Захаровой на РИА Новости.

Дипломат выразила свое разочарование в "конкретных политиках, отдающих подобные приказы".

Ночью на 7 апреля в сирийском городе Дума произошла преднамеренная химическая атака, в результате которой погибло около 70 человек. Предположительно, в составе бомбы был хлор.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что химической атаки в Сирии не было, а видео, снятое очевидцем - постановочное, заверив, что люди начали обливать друг друга водой в больнице, в панике от появления человека с камерой
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