МИД РФ: в Восточной Гуте обнаружено оружие из Европы
Представитель Министерстра иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Восточной Гуте сирийскими военными были обнаружены дымовые шашки и контейнеры с хлором европейского производства.
"На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором — самым страшным видом химического оружия — из Германии, а также дымовые шашки производством города — внимание! — Солсбери", - передали слова Захаровой на РИА Новости.
Дипломат выразила свое разочарование в "конкретных политиках, отдающих подобные приказы".
Ночью на 7 апреля в сирийском городе Дума произошла преднамеренная химическая атака, в результате которой погибло около 70 человек. Предположительно, в составе бомбы был хлор.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что химической атаки в Сирии не было, а видео, снятое очевидцем - постановочное, заверив, что люди начали обливать друг друга водой в больнице, в панике от появления человека с камерой