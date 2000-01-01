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Польша отмечает 75 лет со дня Восстания в Варшавском гетто | Фото:19.04 14:27   MIGnews.com

Польша отмечает 75 лет со дня Восстания в Варшавском гетто

В то время как Израиль празднует 70 лет независимости, Польша отмечает 75 лет со дня начала Восстания в Варшавском гетто.

Об этом в четверг, 19 апреля сообщает The Times of Israel.

Сегодня в Варшаве и по всей стране можно встретить людей с приколотыми к одежде бумажными нарциссами – в память о храбром еврейском сопротивлении.

Издание отмечает, что также сегодня на территории Польши будут реветь сирены и бить церковные колокола, напоминая о жертвах Холокоста и о тех евреях, которые оказали сопротивление немецким нацистам, решившим ликвидировать остатки Варшавского гетто во времена Второй мировой войны.

Напомним, что восстание началось 19 апреля 1943 года, когда около 750 молодых евреев, вооруженных пистолетами и другим доступным легким оружием, атаковали вооруженные силы нацистской Германии.

Отметим, что восстание закончилось смертью для большинства бойцов, но остался неизменным символом сопротивления.

За это время нацисты убили более 10 тысяч евреев и защитников гетто, свыше 50 тысяч были направлены в концлагеря.
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