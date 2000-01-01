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Мусевени хочет запретить оральный секс 19.04 14:10   MIGnews.com

Мусевени хочет запретить оральный секс

Угандский лидер Йовери Кагута Мусевени считает оральный секс неправильным, ведь рты предназначены для еды. Поэтому он выступает против такого вида полового контакта и выступает за запрещение этого занятия на законодательном уровне.

Президент Уганды винит "аутсайдеров" в навязывании угандцам занятия оральным сексом, поэтому и обратился к ним публично во время пресс-конференции, пишет Dailymail.

Это не первое заявление Мусевени об оральном сексе, он еще в 2014 году сказал, что это может вызвать появление червей в желудке.

Как известно, в 2014 году в Уганде по инициативе Мусевени был запрещен гомосексуализм. Если человека уличили в гомосексуализме, ему светит 7 лет тюрьмы.


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