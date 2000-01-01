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YouTube 19.04 09:22   MIGnews.com

РФ и Израиль обсудят признание Иерусалима в качестве столицы

Ожидается, что в ближайшие дни посол РФ в Израиле Александр Шеин встретится с высокопоставленными лицами МИДа Израиля. На повестке дня будет стоять вопрос о признании Западного Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Весьма неожиданное заявление власти РФ сделали вначале этого месяца.

Предполагается, что Александр Шеин в ходе встречи сообщит, что Москва признает Западный Иерусалим столицей Израиля. Но с другой стороны российские власти ожидают, что Восточный Иерусалим станет столицей палестинского государства в будущем.

Однако отмечается, что хотя Россия и является первой страной в мире, которая признала Западный Иерусалим израильской столицей, это не означает, что российская дипмиссия будут перемещена из Тель-Авива в Иерусалим.

Хотя Россия является первой страной в мире, которая признала Западный Иерусалим столицей, его решение не означает, что оно переместит свое посольство из Тель-Авива.
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