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Фото пресс-службы президента Грузии 19.04 10:15   MIGnews.com

Президент Грузии осудил активность России в Абхазии

Приезд главы МИД России Сергея Лаврова в Абхазию вызвало негодование грузинских властей. Визит российского министра направлен против суверенитета и территориальной целостности Грузии, заявил президент Грузии Гиорги Маргвелашвили, передает Радио Свобода.

"Такие действия Москвы еще больше обостряют ситуацию", — полагает Маргвелашвили.

Ранее Маргвелашвили назвал визит Лаврова в Абхазию "нарушением грузинского законодательства и международного права". Грузинский лидер призвал международное сообщество "строго осудить" действия России. При этом он отметил, что Грузия готова к сотрудничеству с Москвой. "Грузия вновь выражает готовность к рассмотрению любого вопроса в дипломатической среде и призывает российскую сторону к конструктивному диалогу", — добавил президент.

В свою очередь специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе назвал визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в абхазский Сухум "нарушением суверенитета Грузии".

18 апреля Лавров посетил непризнанную рядом стран Абхазию. В ходе двухдневного визита Лавров собирается принять участие в церемонии открытия нового российского посольства в Абхазии. Маргвелашвили заявил, что работа любого иностранного представительства на территории страны возможна лишь с согласия Тбилиси.
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