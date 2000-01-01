19.04 10:15 MIGnews.com

Президент Грузии осудил активность России в Абхазии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Приезд главы МИД России Сергея Лаврова в Абхазию вызвало негодование грузинских властей. Визит российского министра направлен против суверенитета и территориальной целостности Грузии, заявил президент Грузии Гиорги Маргвелашвили, передает Радио Свобода."Такие действия Москвы еще больше обостряют ситуацию", — полагает Маргвелашвили.Ранее Маргвелашвили назвал визит Лаврова в Абхазию "нарушением грузинского законодательства и международного права". Грузинский лидер призвал международное сообщество "строго осудить" действия России. При этом он отметил, что Грузия готова к сотрудничеству с Москвой. "Грузия вновь выражает готовность к рассмотрению любого вопроса в дипломатической среде и призывает российскую сторону к конструктивному диалогу", — добавил президент.В свою очередь специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе назвал визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в абхазский Сухум "нарушением суверенитета Грузии".18 апреля Лавров посетил непризнанную рядом стран Абхазию. В ходе двухдневного визита Лавров собирается принять участие в церемонии открытия нового российского посольства в Абхазии. Маргвелашвили заявил, что работа любого иностранного представительства на территории страны возможна лишь с согласия Тбилиси.