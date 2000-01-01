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Почему Кахлон скрыл свой экономический план от Нетаниягу 19.04 09:05   MIGnews.com

Почему Кахлон скрыл свой экономический план от Нетаниягу

Источники в Ликуде утверждают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу узнал о плане снижения налогов министра финансов Моше Кахлона во время пресс-конференции последнего.

Кахлон объявил об одном из самых существенных проектов в экономической сфере без того, чтобы поставить об этом в известность премьер-министра, сообщает радио Галей ЦАХАЛ.

Кахлон, по сообщениям источников в министерстве финансов, “в ярости” от того, что Нетаниягу и его люди постоянно присваивают себе его достижения. Выдвинув собственный экономический план Кахлон “отомстил” Нетаниягу.

В ходе пресс-конференции Кахлон заявил, что “план является часть правительственной политики, он является продолжение существующих планов и потому я не чувствовал необходимости оговаривать его с кем бы то ни было”.

На вопрос о том, чувствует ли он в воздухе “запах выборов” Кахлон ответил: “Что такое “запах выборов”? Любой политик скажет вам, что он не знает даты выборов”.

Нетаниягу не стал превращать выходку Кахлона в коалиционный кризис. Напротив, он и его окружение говорят, что речь идет о “движении в правильном направлении”.
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