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Мадуро объявил об активации `спецплана` против переворота 19.04 09:16   MIGnews.com

Мадуро объявил об активации "спецплана" против переворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об активации в стране "специального плана" против переворота, передает РИА Новости.

"Я решил запустить стратегический, специальный, гражданско-военный план для гарантирования функционирования нашей страны, ее безопасности, внутреннего порядка и социальной целостности", – заявил глава государства.

Речь идет о "зеленой" фазе действия плана "Самора", пояснил он. По словам Мадуро, документ направлен против активности США, которые якобы хотят подорвать основы власти в Венесуэле.

Венесуэльский лидер отметил, что госдепартамент США распорядился атаковать революционное правительство и институты Венесуэлы, "чтобы одобрить империалистическую интервенцию и подчинить страну новому рабству".

С начала апреля в Венесуэле проходят массовые протесты. Они начались после того, как Верховный суд ограничил власть оппозиционной национальной ассамблеи. Это решение впоследствии было отменено, но теперь демонстранты требуют отставки членов суда.
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