19.04 08:02 MIGnews.com

В Сирию из Чечни отправили еще один батальон военной полиции

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В Сирию из Чечни отправился новый батальон военной полиции, на смену вернувшимся военнослужащим.Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, в Сирии батальон военной полиции будет выполнять функции по охране аэродрома, патрулированию, сопровождению гуманитарных грузов и т.д. "Никто из них в боевых действиях участия принимать не будет", — уточнил источник. Предполагается, что командировка продлится около пяти месяцев.Напомним, что в ноябре 2016 года из Чечни в Сирию был отправлен первый батальон с полицейскими, которые вернулись в марте 2017 года.Оба батальона военной полиции были созданы на базе расформированных батальонов "Восток" и "Запад".