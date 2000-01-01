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Авигдор Либерман летит в Москву 19.04 21:52   MIGnews.com

Авигдор Либерман летит в Москву

На следующей неделе министр обороны Авигдор Либерман посетит Москву, где он в конце месяца примет участие в VI Московской конференции по международной безопасности, которая будет посвящена "критическим проблемам глобальной и региональной безопасности". Об этом сам глава Минобороны заявил он в среду, 19 апреля.

В рамках поездки он также планирует встретиться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Напомним, что последний официальный контакт Либермана с Лавровым состоялся в феврале этого года, когда они в телефонном режиме обсудили усилия по прекращению гражданской войны в Сирии и стремление к мирному палестино-израильскому процессу.

В то же время аналитики считают, что визит станет для Либермана довольно сложным после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу в открытую поддержал Дональда Трампа за его ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в городе Хан-Шейхун. После этого Путин осудил союзников США за поддержку Вашингтона.
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