В Мадриде провели мероприятие в поддержку террористов
Муниципалитет испанской столицы организовал мероприятие в знак солидарности с палестинскими террористами из ХАМАСа и других группировок, которые ныне отбывают тюремные сроки за атаки против государственной безопасности Израиля и его граждан.
Мероприятие по поводу Международного дня палестинских заключенных состоялось в понедельник на юго-востоке Мадрида и было организовано заместителем мэра, членом крайне-левой партии Izquierda Unida ("Объединенные левые") Маурисио Валиенте, который также должен был быть среди выступающих за трибуной в качестве "эксперта по правам человека".
Другой выступающий – 36-летний уроженец Газы, "тележурналист и бывший палестинский политзаключенный" Мусаб Мухаммад Нимр Башир, который в 2007 признался в том, что планировал использовать свое положение во "Врачах без границ", чтобы вместе с террористами из Народного фронта за освобождение Палестины убить израильского чиновника.
Еще один спикер, Ана Санчес Де Мера, была представлена как активист "бойкота против Израиля".
Еврейская община Мадрида с "тревогой и ужасом" отреагировала на сие мероприятие, напомнив, что на его проведение выделяются государственные средства, притом что его единственной целью является "поддержка заключенных, многие из которых попали в тюрьму и были осуждены за кровавые террористические акты".
Столичные евреи также напомнили, что в мероприятии участвуют сторонники антиизраильского движения Boycott, Sanctions, and Divestment, которое испанский суд признал незаконным.
"Поддержка муниципалитетом Мадрида и использование его пространства в пользу людей и организаций, которые поддерживают бойкоту, способствует ненависти и уничтожению единственного в мире Еврейского государства и его жителей", - гласит заявление еврейской общины Мадрида.