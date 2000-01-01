19.04 20:43 MIGnews.com

Предсказатель победы Трампа назвал даты Третьей мировой

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Ясновидящий Орсио Вильегас, который якобы еще в 2015 году предсказал победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, готов поделиться следующим сенсационным предсказанием – датой начала и окончания третьей мировой войны.В интервью изданию Daily Star "посланник Бога", как он сам себя называет, утверждает, что смертельная международная война начнется в 100-ю годовщину явления Богоматери в португальской деревне Фатима, первый визит которой произошел 13 мая 1917 года. Якобы тогда Дева Мария предупредила о близящемся конце Первой мировой войны.При этом Вильегас настаивает на том, что война будет начата именно Трампом, когда мир будет обманут "фальшивым флагом" – конфликтами, возникающими с 13 апреля по 13 мая в Сирии и в Северной Корее. Якобы Северная Корея предупредила, что готова пойти на войну, если ее спровоцируют США. Кроме того, в мировую войну будут втянуты Россия и Китай, утверждает он.В то же время экстрасенс предупреждает не отстранять Башара Асада от правления насильственно, так как это назвал знаком приближающегося конфликта и сам Нострадамус."Он сказал: Мабус вскоре умрет, затем придет ужасная погибель людям и животным, сразу же увидят отмщение, сто сил, жажда, голод, когда прилетит комета", - и Вильегас считает, что под Мабусом подразумевается именно сирийский президент.Третья мировая война, по его словам, не продлится долго и должна завершиться к столетию шестого и последнего появления Девы Марии в Фатиме – 13 октября 2017 года. Тем не менее, закончится она "огромными разрушениями, шоком и смертями".