19.04 16:15 MIGnews.com

Борис Джонсон: Асад – монстр, которого надо обезглавить

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ужасные преступления сирийского президента Башара Асада ставят его на один уровень с такими диктаторами-душегубами, как Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн, и такое зло должно быть обезглавлено. Таким образом министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос главы оборонного комитета Палаты общин Джулиана Льюиса."Учитывая тот факт, что Асад является монстром, таким же, как Каддафи и Саддам Хусейн, согласны ли вы с утверждением, что необходимо внести разграничение между наказанием Асада за применение химического оружия и его свержением, после которого установится режим радикального ислама", - спросил он.Джонсон полностью согласился "с мудростью этого замечания"."В момент обезглавливания монстра главная задача будет заключаться в организации политического процесса, который сохранит государственные институты Сирии", - добавил он.Джонсон подчеркивает, что люди, применявшие химическое оружие против сирийских граждан, не могут рассчитывать ни на какую форму иммунитета, а также допустил, что Великобритания может поддержать США в случае дальнейших ракетных ударов по Сирии."Соединенному Королевству будет очень сложно отказаться от просьбы о поддержке США к будущей забастовке, так как мы преследуем аналогичные цели", - поясняет глава Форин-офиса.