Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Борис Джонсон: Асад – монстр, которого надо обезглавить | Фото: Foreign and Commonwealth Office/Flickr19.04 16:15   MIGnews.com

Борис Джонсон: Асад – монстр, которого надо обезглавить

Ужасные преступления сирийского президента Башара Асада ставят его на один уровень с такими диктаторами-душегубами, как Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн, и такое зло должно быть обезглавлено. Таким образом министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос главы оборонного комитета Палаты общин Джулиана Льюиса.

"Учитывая тот факт, что Асад является монстром, таким же, как Каддафи и Саддам Хусейн, согласны ли вы с утверждением, что необходимо внести разграничение между наказанием Асада за применение химического оружия и его свержением, после которого установится режим радикального ислама", - спросил он.

Джонсон полностью согласился "с мудростью этого замечания".

"В момент обезглавливания монстра главная задача будет заключаться в организации политического процесса, который сохранит государственные институты Сирии", - добавил он.

Джонсон подчеркивает, что люди, применявшие химическое оружие против сирийских граждан, не могут рассчитывать ни на какую форму иммунитета, а также допустил, что Великобритания может поддержать США в случае дальнейших ракетных ударов по Сирии.

"Соединенному Королевству будет очень сложно отказаться от просьбы о поддержке США к будущей забастовке, так как мы преследуем аналогичные цели", - поясняет глава Форин-офиса.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:54
В космос запущен наноспутник, созданный школьниками Израиля
15:26
Массовые аресты наркоторговцев в Восточном Иерусалиме
14:15
Организатора теракта в метро могут лишить гражданства РФ
14:08
СМИ: жертвами взрыва в Алеппо стали 6 человек
13:49
Мужчина отбился от вооруженного бандита с помощью помидоров  
13:36
Вдова офицера: стратегическая угроза Израилю - его глава
13:16
В Индии автобус упал в реку. Десятки погибших
13:09
El Al заплатит пассажирам по 90 тысяч за задержанный рейс
12:59
Марин Ле Пен призналась в страсти к кошкам
12:33
ХАМАС: мы не стремимся к войне с Израилем
12:12
Россияне сказали, кого считают виновным в химатаке в Идлибе
12:12
Мэр Рамле подал в отставку
12:01
Неизвестные открыли огонь по мэрии Анкары
11:51
Отец погибшего солдата - депутатам Ликуда: А вы где были?  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus