19.04 13:36 MIGnews.com

Вдова офицера: стратегическая угроза Израилю - его глава

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В ходе столкновения членов семей солдат, погибших в Газе с членами правительства и фракции Ликуд Михаль Кедар, вдова подполковника Долева Кедара бросила премьер-министру Нетаниягу: “Прекратите винить весь свет в собственных ошибках”.Она добавила: "Немедленная стратегическая угроза Израилю - его глава. Не было ни одной дискуссии о том, что делать с Газой, ни одной - ни до "Нерушимой Скалы", ни после. И они говорят вам. что эта война случилась потому, что не было выбора. Но всегда есть выбор. Это - не слоган левых - это ваша работа, члены Кнессета, ХАМАС не правит Израилем, они не несут ответственности передо мной. Ответственность несете вы".