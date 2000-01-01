Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Вдова офицера: стратегическая угроза Израилю - его глава 19.04 13:36   MIGnews.com

Вдова офицера: стратегическая угроза Израилю - его глава

В ходе столкновения членов семей солдат, погибших в Газе с членами правительства и фракции Ликуд Михаль Кедар, вдова подполковника Долева Кедара бросила премьер-министру Нетаниягу: “Прекратите винить весь свет в собственных ошибках”.

Она добавила: "Немедленная стратегическая угроза Израилю - его глава. Не было ни одной дискуссии о том, что делать с Газой, ни одной - ни до "Нерушимой Скалы", ни после. И они говорят вам. что эта война случилась потому, что не было выбора. Но всегда есть выбор. Это - не слоган левых - это ваша работа, члены Кнессета, ХАМАС не правит Израилем, они не несут ответственности передо мной. Ответственность несете вы".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:15
Организатора теракта в метро могут лишить гражданства РФ
14:08
СМИ: жертвами взрыва в Алеппо стали 6 человек
13:49
Мужчина отбился от вооруженного бандита с помощью помидоров  
13:16
В Индии автобус упал в реку. Десятки погибших
13:09
El Al заплатит пассажирам по 90 тысяч за задержанный рейс
12:59
Марин Ле Пен призналась в страсти к кошкам
12:33
ХАМАС: мы не стремимся к войне с Израилем
12:12
Россияне сказали, кого считают виновным в химатаке в Идлибе
12:12
Мэр Рамле подал в отставку
12:01
Неизвестные открыли огонь по мэрии Анкары
11:51
Отец погибшего солдата - депутатам Ликуда: А вы где были?  
11:46
Одиннадцать моряков затонувшего сухогруза пропали без вести
11:27
Тереза Мэй: второго референдума о членстве в ЕС не будет
10:55
Куда Эрдоган поведет страну?
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus