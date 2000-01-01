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YouTube 19.04 12:33   MIGnews.com

ХАМАС: мы не стремимся к войне с Израилем

Правящее в секторе Газа палестинское исламистское движение ХАМАС не заинтересовано в том, чтобы начинать войну с Израилем. Об этом заявил Халиль аль-Хайя, заместитель главы администрации ХАМАС Яхьи Сануара.

"Мы не пытаемся развязать войну. Мы не хотим этого и не надеемся на нее (войну). Мы привержены к режиму прекращения огня", - сообщил Аль-Хайя в ходе пресс-конференции в Газе 18 апреля.

Египет выступил посредником в конфликте между Израилем и активистами группировки "Хамас" в 2014 году после операции "Нерушимая скала".

Власти Каира предложили план мирного урегулирования, предполагавший обоюдное прекращение огня и последующие за ним переговоры в египетской столице.

Однако напряжение между Израилем и ХАМАСом вновь возросло после таинственного убийства одного из лидеров группировки Мазена Фукаха в прошлом месяце. После инцидента высокопоставленные лица движения обвинили в убийстве израильское правительство.

Остальные лидеры ХАМАСа поклялись отомстить Израилю за гибель Фукаха.
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