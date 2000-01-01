19.04 12:12 MIGnews.com

Мэр Рамле подал в отставку

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Мэр Рамле Йоэль Лави, после пяти последовательных каденций, подал министру внутренних дел Арье Дери прошение об отставке.Лави сообщил о том, что прекращает выполнение своих обязанностей, завтра, 20 апреля.Согласно закону, в течение 60 дней с момента ухода в отставку нынешнего мэра должны пройти выборы на пост главы города.Министр Дери издал заявление в связи с отставкой Лави: “Йоэль Лави - ветеран общественной жизни Израиля, он возглавлял Рамле на протяжении пяти последовательных каденций, и за это время добился впечатляющих экономических и социальных достижений. Я желаю ему всяческих успехов”.