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Отец погибшего солдата - депутатам Ликуда: А вы где были? 19.04 11:51   MIGnews.com

Отец погибшего солдата - депутатам Ликуда: А вы где были?

В ходе обсуждения доклада государственного контролера об итогах операции “Нерушимая Скала” произошел неприятный инцидент.

Глава комиссии Кнессета, Карин Эльхарар задавала вопросы о том, какими именно образом принимались решения относительно безопасности государства в критические моменты операции. Это не понравилось депутатам Ликуда Давиду Битану и Мики Зоару. Они подняли крик.

В зале заседаний находился премьер-министр Биньямин Нетаниягу и члены семей погибших во время операции солдат. Один из них, Илан Саги, чей сын, Эрез, погиб в Газе встал и сказал: "Теперь молчите! Где вы сами были во время войны? Я заплатил самую высокую цену за это. Мой сын убит в тоннелях".




Нетаниягу, поясняя свои действия во время “Нерушимой Скалы” заявил: “Мы пытались избежать войны. Мы боремся с трудным и жестоким врагом. Мои намерения - всегда пытаться избежать войны. Три года юг страны живет в тишине, которой не было долгие годы. В конечном счете, мы должны быть готовы к куда более серьезным вызовам, чем исходят из Газы. Мы не можем себе позволить систему, не способную принимать решения.. Кабинет принимает не только военные решения, но и о прекращении боевых действий, а также об общем направлении боевых действий”.
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