19.04 11:51 MIGnews.com

Отец погибшего солдата - депутатам Ликуда: А вы где были?

עימות בוועדת הביקורת בין ח"כים מהליכוד, שיצאו להגנת נתניהו, לבין הורים ששכלו את בניהם במבצע "צוק איתן" @akivanovick pic.twitter.com/YoOCTti2bh — חדשות 10 (@news10) April 19, 2017

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