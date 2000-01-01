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Выяснили, кого россияне считают виновным в химатаке в Идлибе 19.04 12:12   MIGnews.com

Россияне сказали, кого считают виновным в химатаке в Идлибе

Организаторами химической атаки в сирийской провинции Идлиб 37 россиян считают террористов ИГ, пишет Политика Сегодня.

Таковы результаты соцпроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

46% респондентов считают, что химическое оружие было применено. 17% опрошенных придерживаются противоположного мнения. 4% считают, что к атаке причастны отряды армии Башара Асада, 5% возлагают ответственность на сирийскую оппозицию.

Кроме того, социологи выяснили, что 54% россиян голосуют за прекращение поддержки президента Сирии Асада, если выяснится, что он причастен к химатаке. 26% опрошенных придерживаются обратной позиции. 20% затруднились с ответом. 4 апреля стало известно об инциденте в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб.

Предположительно, в результате применения химического оружия, погибли более 80 человек. Минобороны РФ сообщало, что ВВС Сирии разбомбили цех боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне в химатаке обвинили официальный Дамаск. В качестве ответного шага в ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по военному аэродрому сирийской армии.
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