Россияне сказали, кого считают виновным в химатаке в Идлибе
Организаторами химической атаки в сирийской провинции Идлиб 37 россиян считают террористов ИГ, пишет Политика Сегодня.
Таковы результаты соцпроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
46% респондентов считают, что химическое оружие было применено. 17% опрошенных придерживаются противоположного мнения. 4% считают, что к атаке причастны отряды армии Башара Асада, 5% возлагают ответственность на сирийскую оппозицию.
Кроме того, социологи выяснили, что 54% россиян голосуют за прекращение поддержки президента Сирии Асада, если выяснится, что он причастен к химатаке. 26% опрошенных придерживаются обратной позиции. 20% затруднились с ответом. 4 апреля стало известно об инциденте в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб.
Предположительно, в результате применения химического оружия, погибли более 80 человек. Минобороны РФ сообщало, что ВВС Сирии разбомбили цех боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне в химатаке обвинили официальный Дамаск. В качестве ответного шага в ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по военному аэродрому сирийской армии.